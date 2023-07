Non ce l’ha fatta Giuseppina Caliandro, la donna 41enne investita da un pirata della strada a Gemonio, in provincia di Varese, in Lombardia. Per lei non c’è stato niente da fare. Ha perso la vita e i soccorritori non hanno potuto aiutarla. Chi era alla guida del mezzo che l’ha investita non si è fermato a prestare i primi soccorsi, ma si è dato alla fuga. Gli inquirenti sono sulle sue tracce.

La donna stava camminando sul marciapiede, quando un’auto l’ha travolto. L’autista non si è fermato a prestare soccorso alla donna, che è rimasta agonizzante sull’asfalto. Le immagini delle telecamere di sicurezza della zona potrebbe aiutare a individuare il pirata della strada.

Ci sarebbero anche dei testimoni che hanno assistito all’incidente. Qualcuno ha già raccontato agli inquirenti di aver visto il fuggitivo andare a tutta velocità in una strada dove il limite è di 30 km/h. E di averlo poi visto fuggire, dopo aver investito la donna.

I testimoni hanno anche immediatamente chiamato i soccorsi, che sono prontamente intervenuti per cercare di aiutare la donna. Le sue condizioni erano davvero disperate. L’ambulanza l’ha portata in codice rosso all’ospedale di Varese.

Le condizioni della donna di 41 anni investita in provincia di Varese sono apparse subito disperate. Purtroppo il suo cuore si è fermato poche ore dopo il ricovero in ospedale.

I Carabinieri della Compagnia di Luino sono ora sulle tracce del pirata della strada. Fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, così come dei testimoni che hanno assistito impotenti alla scena.