A Marino, comune che si trova in provincia di Roma, nel Lazio, una donna 46enne muore investita da un SUV sulle strisce pedonali. Angela Arseni è venuta a mancare in ospedale dopo l’investimento in via Appia Nuova a Santa Maria delle Mole. A causa delle gravi ferite riportate dopo l’incidente, la donna non ce l’ha fatta.

Angela Arseni è morta per le ferite riportate durante l’incidente con un Suv, che ha travolto lei e un’altra persona sulle strisce pedonali lungo la via Appia Nuova a Santa Maria delle Mole, una frazione di Marino, in provincia di Roma, nel Lazio.

L’automobilista che era alla guida del mezzo si è dato alla macchia. Non si è fermato a soccorrere le due persone vittime dell’incidente e ora rischia l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Gli agenti sono sulle sue tracce.

Angela Arseni, donna di 46 anni del posto mamma di un ragazzo di 25 anni, è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove però è morta. Non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati durante l’incidente.

La donna è morta nella mattinata del 7 aprile 2021 al Policlinico di Tor Vergata. Subito tutta la comunità locale si è stretta alla famiglia. Non si sa ancora quando saranno celebrati i funerali. Con lei anche un’altra persona, un uomo di 32 anni, è stato investito: è gravemente ferito e si trova all’ospedale San Giovanni Addolorata.

Donna 46enne muore investita: gli agenti indagano per trovare il pirata della strada

I Carabinieri di Castel Gandolfo stanno indagando sul caso. Hanno già svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell’incidente. Ci sono anche delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e dei testimoni.

Si cerca il pirata della strada che ha ucciso la donna e ferito gravemente un altro uomo, che fortunatamente non è in pericolo di vita.