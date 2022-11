Questa è la commovente storia di una donna che adotta una bimba di 3 anni che ha cresciuto a lungo. Dopo aver perso suo figlio, si è presa cura di questa piccola creatura. Un’adozione del cuore che ha commosso tutti quanti, anche i giudici che hanno stabilito che la famiglia potrà continuare a vivere insieme per sempre.

Monique Jackson è una donna che vive a Detroit. Sua figlia si chiama Kensington: si è presa cura di lei da quando era una bambina piccolissima. Il loro legame è grande, anche se lei non è la sua mamma biologica. La mamma della bambina gliel’ha affidata:

Mi ha contattato mentre era incinta. Avevo appena perso mio figlio e lei sapeva che non voleva tenerlo. Voleva che andasse in una buona casa, non voleva abortire. Era decisamente un ordine divino. Il giorno in cui è dovuto è il giorno in cui l’ho portata a casa dall’ospedale, quindi non sai mai cosa ha pianificato Dio, non lo sai mai.

Il giudice capo della Third Circuit Court Timothy Kenny e il giudice della Corte Suprema del Michigan Richard Bernstein hanno partecipato ai festeggiamenti. Una nuova famiglia è nata legalmente, anche se mamma e figlia lo sono stati sin dal primo momento in cui si sono viste.

Donna adotta una bimba di 3 anni dopo essersi presa cura di lei nella primissima infanzia

Ogni anno 3000 bambini dello Stato del Michigan aspettano di trovare una famiglia per sempre. Ogni adozione che va a buon fine è un momento da festeggiare. Come nel caso di questa mamma e di questa bambina, che potranno legalmente vivere per sempre nsieme.

Nel giorno di questa adozione del cuore, altri 200 bambini nello stesso tribunale della contea di Wayne hanno trovato una famiglia per sempre con cui vivere. Adozioni ufficiali che saranno per sempre, per la gioia di bambini e genitori.