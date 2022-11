Glielo aveva affidato per un'ora, ma non era più tornata a prenderlo

Questa è la storia di una donna che alleva il figlio della vicina come se fosse il suo, aprendo il suo cuore e la sua casa a un’adozione incredibile. La donna glielo aveva lasciato, dicendole che sarebbe tornata dopo un’ora. Doveva fare la spesa e non poteva portarlo con sé. La mamma di quel bambino non è mai più tornata indietro a prenderlo. Ma per fortuna non era da solo.

Fonte foto da video su TikTok di mamarosalinda

Rosalinda aveva solo 20 anni quando la sua vicina di casa le ha chiesto la cortesia di guardarle il figlio mentre andava a fare la spesa. Lei aveva acconsentito, non sapendo, però, che non sarebbe più tornata indietro. Rosalinda ha fatto l’unica cosa possibile: lo ha tenuto con sé.

Si era da poco sposata, ma aveva ricevuto una notizia terribile. Non avrebbe mai potuto avere figli. L’arrivo nella sua casa di quel bambino è stata per lei una benedizione. Lo ha cresciuto e, quando aveva 18 anni, lui ha ritrovato il padre e ha iniziato la sua nuova vita.

Grazie a quell’inaspettata esperienza, Rosalinda ha deciso di prendersi cura di più bambini possibili. A 70 anni su TikTok ha deciso di raccontare la sua storia. Quando il bambino di cui si era presa cura se n’è andato a 18 anni, ha deciso di accogliere altri bambini soli.

Ho deciso di diventare un genitore adottivo. Il mio primo figlio adottivo è stato un ragazzino di nome Adeola. Nel corso degli anni ho affidato molti bambini e questo mi ha portato a prendere mia figlia.

Fonte foto da video su TikTok di mamarosalinda

Donna alleva il figlio della vicina come se fosse il suo e decide di prendersi cura dei bambini soli e abbandonati

Sui social la donna, che è molto seguita ed è una celebrità, ha raccontato che Adeola è arrivata nel 1990 e da allora la sua casa ha accolto tanti altri bambini.

È venuta da me a metà maggio 1990, una bambina così bella, occhi così belli e da allora è stata con me.

Oggi si prende cura di lei, che l’ha accolta e amata quando ne aveva più bisogno. Come ha fatto con tanti altri bambini.