Tragedia a Palermo. Una donna all’ottavo mese di gravidanza è morta in casa, dopo aver avvertito un malore. I medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita, ma hanno tentato di tutto per salvare il piccolo che portava in grembo. Il bimbo è nato con parto cesareo, ma le sue condizioni di salute sarebbero al momento molto gravi.

Fonte foto da Pixabay

La donna di 38 anni era in dolce attesa. Aveva già raggiunto l’ottavo mese di gravidanza. Improvvisamente ha avuto un malore, mentre si trovava nella sua casa in via Antonio a Palermo, in Sicilia. Ad allertare il 118 è stato il marito della donna, che era con lei quando si è sentita male.

Secondo quanto raccontato dall’uomo, ancora sotto choc per quanto avvenuto, la compagna di 38 anni era in casa e improvvisamente si è sentita male. La donna è svenuta e si è accasciata a terra e lui ha immediatamente chiamato i soccorritori nella speranza che potesse riprendersi.

I sanitari hanno subito raggiunto la casa in via Antonio Vian a Palermo e hanno tentato di rianimarla in tutti i modi, ma purtroppo per lei non c’era più niente da fare. Ai soccorritori del 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della donna.

L’ambulanza ha comunque portato il suo corpo all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, nel tentativo di salvare almeno il bambino che portava in grembo. In ospedale i medici hanno eseguito sul corpo della donna un cesareo d’urgenza per far nascere il piccolo.

Fonte foto da Pixabay

Donna all’ottavo mese di gravidanza morta in casa: si indaga per capire le cause del decesso improvviso

Il bambino che la donna, morta a 38 anni per un malore in casa, portava in grembo è nato all’Ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito, ma ha perso la vita anche lui poco dopo.

Fonte foto da Pixabay

I Carabinieri hanno avviato delle indagini per capire le cause del decesso della 38enne incinta all’ottavo mese di gravidanza.