Riapre il ristorante rimasto temporaneamente chiuso a seguito del caso della donna deceduta dopo aver mangiato sushi a Napoli. Le indagini hanno infatti dimostrato che non esisterebbe alcuna correlazione tra il pesce crudo consumato in quel locale e le cause della prematura scomparsa della donna. Così il ristorante può riaprire dopo uno stop di qualche tempo.

Fonte foto da Pixabay

Rossella Di Fuorti era una mamma di 40 anni, deceduta improvvisamente lo scorso 9 febbraio lasciando due bambini di 7 e 5 anni. Aveva pranzato in un ristorante All you can eat, che si trova nella periferia occidentale di Napoli.

Improvvisamente la donna si era sentita male e poco tempo dopo era deceduta. Subito gli inquirenti hanno concentrato le indagini proprio sul pasto consumato da poco. Ma l’autopsia sul corpo di Rossella Di Fuorti rivela che non ci sono correlazioni tra il suo decesso e il pranzo a base di sushi.

La donna di 40 anni ha perso infatti la vita per un’emorragia cerebrale che, purtroppo, non le ha dato scampo. La pagina Facebook del ristorante spiega perché può finalmente riaprire:

L’autopsia dimostra la totale assenza di correlazione tra l’improvviso decesso della povera signora Di Fuorti e il pasto consumato poche ore prima.

Donna deceduta dopo aver mangiato sushi a Napoli: nessuna correlazione, il ristorante riapre

Abbiamo assistito ad uno sciacallaggio mediatico. Abbiamo subito diffamazioni anche da colleghi, provocando in noi enorme delusione e amarezza. Siamo una realtà che si è affermata in questi anni con impegno e dedizione ricevendo apprezzamenti da migliaia di clienti.

Il ristorante, preso di mira sui social, riapre mercoledì 22 febbraio: la direzione si stringe comunque alla famiglia della donna scomparsa prematuramente per un’emorragia cerebrale, che, purtroppo, non le ha dato scampo.