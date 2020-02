Donna della Lombardia, positiva al Coronavirus, ha dato alla luce un bambino negativo CORONAVIRUS: Donna incinta della Lombardia, positiva al Coronavirus, ha dato alla luce un bambino sano e negativo

Dopo giorni di ansia e di paura, è arrivata un’altra bella notizia. Una paziente, della Lombardia, ricoverata dopo essere risultata positiva agli esami per il Coronavirus, in stato di gravidanza, ha dato alla luce il suo bambino. L’assessore regionale della sanità dell’Emilia-Romagna, Sergio Venturini, ha dichiarato che la donna incinta ricoverata a Piacenza, ha partorito e il bambino non è positivo al Coronavirus: “una notizia molto bella”

Secondo i dettagli resi noti fino ad ora, la donna lombarda, è stata ricoverata all’interno dell’ospedale, nel reparto di malattie infettive, dopo che i medici hanno riscontrato positività nel suo tampone. Poiché la donna era giunta al termine della gestazione, i medici si erano già preparati ad accogliere il suo bambino e fortunatamente il piccolo è nato sano e negativo al Coronavirus.

Anche la moglie del “paziente 1”, il trentottenne ricoverato per primo in grave condizioni, è in dolce attesa. Nella giornata di ieri, i TG hanno diffuso una bella notizia anche su di lei. Dopo il ricovero di suo marito, è stata sottoposta agli esami per il Coronavirus ed è risultata positiva. La paziente sta bene, così come la bambina che tra poco darà alla luce.

Suo marito è considerato il paziente 1, il primo ad aver contratto il Coronavirus in Italia. Si pensava inizialmente che lo avesse preso da un amico tornato dalla Cina, con il quale si era visto 3 volte. In seguito però, quest’ultimo dopo essersi sottoposto a tutti gli esami, è risultato negativo ed è risultato che non ha mai sviluppato gli anticorpi.

Da quel momento è stata diffusa la notizia che il paziente zero non è lui e che va cercato, per capire come il virus sia arrivato in Italia.

I casi stanno aumentando, ma è bene capire che non tutti sono in gravi condizioni e che alcuni sono risultati positivi, non avendo alcun sintomo. I due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, sono adesso negativi al Coronavirus e stanno bene.

Le persone morte fino ad ora in Italia, avevano tutte una certa età ed avevano già gravi patologie o quadri clinici compromessi.

FONTE: Il mattino.it