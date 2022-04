Com

Tutto ha avuto luogo presso l’ospedale Civico di Palermo, in Sicilia, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto ma senza successo. Una donna di 33 anni incinta perde la bimba a 25 settimane e la famiglia ha deciso di sporgere denuncia alla Polizia per quanto accaduto presso il reparto di ginecologia della struttura sanitaria palermitana.

I famigliari della donna 33enne che ha perso la bimba che portava in grembo alla 25esima settimana di gravidanza hanno prima chiamato il 112 e poi sporto regolare denuncia presso il Commissariato Porta Nuova, per indagare sul triste evento.

Secondo quanto si apprende gli agenti hanno già acquisito tutta la documentazione clinica della donna, prima seguita da un ginecologo privato. E poi dai medici della struttura pubblica dopo alcune minacce di aborto. Medici che non hanno potuto fare nulla per salvare la piccola che portava in grembo.

La donna, prima seguita da un ginecologo privato per minacce d’aborto, aveva poi ricevuto l’assistenza dei medici del reparto di ginecologia dell’ospedale Civico di Palermo. Quando è arrivata in ospedale i medici, durante una visita di controllo, hanno scoperto che il cuore della bimba non batteva più.

Per la donna, alla sua quinta gravidanza, una notizia terribile. Quando i famigliari hanno appreso la notizia hanno subito chiamato il 112 pere sporgere denuncia. Gli agenti sono in attesa di disposizioni della Procura che ha già ordinato il sequestro del feto per eseguire l’autopsia, come proposto dai medici del Civico di Palermo.

Donna di 33 anni incinta perde la bimba a 25 settimane, le indagini

Alcuni giorni fa un caso simile avvenuto alla clinica Triolo Zancla di Palermo, in Sicilia, aveva scatenato la rabbia dei famigliari che avevano distrutto parte della struttura dopo aver appreso che la donna di 29 anni aveva perso suo figlio per aborto spontaneo alla 20esima settimana di gravidanza.

Anche in questo caso spetterà agli agenti e alla Procura indagare su eventuali responsabilità.