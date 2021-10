Per lei non c'è stato nulla da fare

Tragedia a Porto D’Ascoli, nelle Marche. Una donna di 36 anni muore in casa all’improvviso, per un malore che non le ha dato scampo. Nella serata di martedì 28 settembre 2021, Daniela Santarelli si trovava nella sua abitazione insieme al compagno: aveva appena finito di cenare quando si è sentita male. A nulla sono valsi i soccorsi del 118: per la donna non c’era più niente da fare.

Daniela Santarelli aveva 36 anni. Era originaria di Porto San Giorgio, comune italiano che si trova in provincia di Fermo nelle Marche. Viveva insieme al compagno a Porto d’Ascoli, località sempre della regione del centro, che fa parte del Comune di San Benedetto del Tronto.

Un malore improvviso l’ha colta poco dopo le ore 21 di martedì 28 settembre 2021, mentre era nella sua casa che si trova in via IV Novembre, una strada di Porto d’Ascoli che porta dall’area di via Mare alla zona della piazza proprio di fronte alla chiesa di Cristo Re.

La donna aveva appena finito di cenare e in casa con lei c’era solo il compagno. All’improvviso ha avuto un malore e ha perso i sensi. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi del 118 che sono intervenuti in maniera tempestiva.

Quando però i sanitari hanno raggiunto la casa di Porto D’Ascoli, con un’ambulanza partita dal presidio Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, per la donna non c’era più niente da fare.

I sanitari hanno provato per un’ora a rianimare la donna che subito è apparsa in condizioni critiche. Accanto a lei il compagno disperato e in preda al panico per la situazione.

Ora il corpo della donna di 36 anni è a disposizione della Procura, che ha già incaricato un medico legale per stabilire cosa ha scatenato il malore che l’ha portata alla morte.

