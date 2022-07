Tragedia in provincia di Venezia. Donna di 37 anni muore in ospedale a Chioggia. Lamentava un forte mal di pancia e per questo motivo si era recata nel pronto soccorso dell’ospedale cittadino. I medici devono aver sottovalutato i sintomi, perché la donna è morta un’ora dopo essere arrivata in ospedale.

Federica Fabbris aveva 37 anni. Ed è morta nel pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia, in provincia di Venezia, dove domenica era arrivata per un malore che l’aveva colpita. Dopo l’accesso spontaneo nella struttura sanitaria, la 37enne è venuta a mancare.

Nessuno conosce ancora le cause del decesso di Federica Fabbris, una morte improvvisa dopo aver lamentato un forte mal di pancia e un malessere generale. L’Ulss 3 ha già disposto un riscontro diagnostico in programma nella giornata di martedì 19 luglio 2022 per capire le cause di una morte che al momento è senza spiegazioni.

Secondo quanto raccontato dai famigliari, la donna nei giorni precedenti aveva già chiesto aiuto allo stesso pronto soccorso per un malessere che non le dava tregua. Aveva anche forti dolori alla pancia, per un’altra malattia di cui pare soffrisse da tempo.

Quando si era recata in precedenza all’ospedale di Chioggia i medici l’hanno sempre visitata e hanno sempre eseguito delle indagini diagnostiche, non trovando nulla di anomalo. Poi la morte improvvisa della donna, che ha lasciato tutti senza parole.

Donna di 37 anni muore in ospedale a Chioggia, una comunità in lutto

Federica Fabbris era molto conosciuta e su Facebook sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati.

Anche l’Ulss 3 ha voluto esprimere le proprie condoglianze a famigliari e amici della 37enne.