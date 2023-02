Purtroppo non ce l’ha fatta la donna di 38 anni investita da un tir a Milano. Stava viaggiando in strada sulla sua bicicletta, vicino a Piazzale Loreto, quando un camion l’ha presa in pieno. L’autista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Purtroppo, però, nemmeno i sanitari del 118 prontamente accorsi hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

La donna ha perso la vita intorno alle 14.30 del pomeriggio di mercoledì 1 febbraio 2023. Si trovava sulla sua bicicletta e stava percorrendo viale Brianza, all’angolo con Piazzale Loreto, a Milano.

Secondo quanto risulta dalle prime ricostruzioni del sinistro, eseguite dalla Polizia locale del capoluogo lombardo, entrambi i mezzi stavano arrivando da viale Monza e stavano attraversando Piazzale Loreto. Il camion avrebbe girato a destra su viale Brianza, prendendo in pieno la ciclista.

L’autista del mezzo pesante si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare i sanitari del 118. L’ambulanza è arrivata in poco tempo, ma per la donna ormai non c’era più niente da fare.

La Polizia locale ha fatto tutti i rilievi del caso. Ci sarebbero anche delle telecamere in zona, che potrebbero aiutare a comprendere qual è stata l’esatta dinamica dell’evento che ha portato al decesso della donna di 38 anni.

Ora bisognerà capire se ci sono delle responsabilità da parte del camionista o della ciclista. O se si è trattata di una fatalità che in alcun modo poteva essere evitata. Il tratto stradale è stato chiuso per molto tempo per permettere di effettuare tutti i rilievi del caso.