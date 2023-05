Ancora un sinistro fatale per un pedone che stava attraversando la strada. Per una donna di 63 anni investita ad Acilia, in provincia di Roma, purtroppo non c’è stato niente da fare. L’impatto con una Fiat Doblò è stato per lei fatale. A nulla sono valsi i tentativi di soccorrerla. La donna che era al volante del mezzo si è subito fermata per prestarle i primi soccorsi. Poi i sanitari l’hanno ricoverata in ospedale in stato di choc.

Nel primo pomeriggio di domenica 28 maggio 2023, la donna di 63 anni stava attraversando la strada ad Acilia. Si trovava sulle strisce pedonali all’altezza di via Prato Cornelio, quando una Fiat Doblò che stava arrivando non l’ha vista, centrandola in pieno.

La donna che era al volante del mezzo si è subito fermata per prestarle i primi soccorsi. Purtroppo, però, le sue condizioni di salute erano gravi e compromesse. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

Il marito ha assistito impotente alla scena. La donna di 63 anni stava in quel momento attraversando la strada per poterlo raggiungere dall’altro lato, quando la Fiat Doblò l’ha travolta in pieno.

Il personale sanitario ha tentato in tutti i modi di rianimare la donna, ma tutti i tentativi sono risultati vani. Per lei non c’è stato nulla da fare. Sgomento tra le persone presenti al momento del sinistro, mentre la donna che era al volante del mezzo ha dovuto raggiungere l’ospedale perché in forte stato di choc.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo sono presto giunti anche gli agenti di Polizia Locale del Gruppo di Ostia. I vigili hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno chiuso per qualche ora il traffico su quella strada.

Gli agenti dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’autista del Doblò è stata già sottoposta a tutte le analisi del caso. La salma della donna verrà presto restituita alla famiglia per celebrare il funerale.