Una donna di 86 anni è stata travolta a un muletto. Alla guida c'era suo nipote. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate

Tragedia a Coccaglio, in provincia di Brescia, in Lombardia, in un’azienda agricola locale. Una donna di 86 anni è stata travolta da un muletto. Alla guida del mezzo usato per lavoro c’era suo nipote. Nonostante i soccorsi tempestivi, ogni tentativo di salvare la sua vita è risultato vano. Le lesioni riportate dall’anziana signora erano troppo gravi e, purtroppo, è venuta a mancare.

Tutti sono ancora senza parole nell’azienda agricola di Coccaglio e nel piccolo comune in provincia di Brescia. Il tragico evento ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì 29 novembre. Una donna di 86 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un muletto.

I Carabinieri di Chiari e gli uomini dell’Asst Franciacorta stanno indagando per capire cosa è successo e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in quella mattinata. Una prima ricostruzione è già stata fatta, ma bisogna capire se i fatti corrispondono alla realtà.

Secondo quanto riportato dai media locali, alla guida del mezzo agricolo che ha travolto l’anziana signora ci sarebbe stato proprio suo nipote. L’uomo stava facendo una manovra all’interno dell’azienda agricola Zotti, che si trova in via Valenca a Coccaglio.

Il nipote dell’anziana signora non si sarebbe accorto della donna che si trovava dietro il muletto. L’ha travolta in pieno e ha subito chiamato i soccorritori. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto in codice rosso due ambulanze e un’auto medica.

Donna di 86 anni travolta dal muletto: i soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la sua vita

Nonostante i soccorsi tempestivi e tutto l’impegno dei sanitari, per la donna ormai non c’era più niente da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana donna di 86 anni.

I Carabinieri di Rovato e Cologne, insieme ai tecnici di Ats, hanno già eseguito tutti i rilievi del caso. Il pm ha aperto un’indagine per infortunio sul posto di lavoro. Anche se la donna non era una dipendente.