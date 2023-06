La donna ha un mal di testa per mesi, un dolore insopportabile che non passava con niente. Preoccupata per le sue condizioni di salute, si è rivolta a dei dottori, che hanno cercato per tanto tempo di darle una diagnosi precisa. Solamente dopo un po’ i medici le scoprono delle uova di tenia che le davano questo forte mal di testa.

Yadira Rostro è una mamma che per nove mesi ha sempre avuto mal di testa. La donna di 30 anni lamentava un’emicrania che non passava con niente e che le procurava anche dei disturbi alla vista. Talvolta i sintomi erano così intensi da essere paralizzanti.

I medici le hanno fatto eseguire tantissimi esami, come una risonanza magnetica, per il timore che si trattasse di una neoplasia al cervello. In realtà, la diagnosi era un’altra: dopo quasi un anno, i dottori hanno scoperto che la mamma texana aveva delle sacche di larve nel cervello.

I medici hanno scoperto che Yadira Rostro aveva otto uova di tenia che vivevano nel suo cervello e che le procuravano quei fastidi che a volte erano così forti da essere decisamente invalidanti.

I dottori hanno anche ipotizzato che quei parassiti vivessero nel suo cervello ormai da qualche tempo, con tutta probabilità da due anni. Ma nessuno sa come sia stato possibile che si siano introdotti nella sua scatola cranico.

Donna con mal di testa da mesi scopre che nel suo cervello vivono delle larve di tenia, che sono lì da almeno due anni

Secondo quanto raccontato dal dottor Richard Meyrat, il neurochirurgo che ha visitato Yadira Rostro, scoprendo perché aveva quei forti mal di testa, man mano che le uova si sviluppavano nel cervello, del fluido si accumulava molto lentamente.

Per questo motivo la donna lamentava dei mal di testa forti che non passavano con niente. Dentro le uova, intanto, le stavano crescendo delle piccole tenie. E per fortuna se ne sono accorti in tempo!