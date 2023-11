Si trova ricoverata in gravi condizioni di salute una donna a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano. Il fidanzato le spara e poi si toglie la vita.

Terribile scoperta in provincia di Milano. Una donna è in gravi condizioni a San Giorgio su Legnano dopo che il compagno le ha rivolto contro un’arma da fuoco. L’uomo si è poi tolto la vita con la stessa pistola. Ora la fidanzata si trova ricoverata in ospedale e i medici stanno cercando di fare tutto quello che è in loro potere per salvarla.

La tragedia ha avuto luogo lunedì pomeriggio scorso, in un appartamento che si trova al civico 8 di via Acquedotto a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano. Erano da poco passate le ore 13 quando, secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, un uomo ha sparato alla compagna.

Il 42enne di origini colombiane ha aperto il fuoco contro la compagna, anche lei colombiana. La donna di 36 anni si trovava nella casa dove la coppia vive con la sorella di lei e suo marito, che lavora come guardia giurata. I due avrebbero litigato prima dell’aggressione.

La coppia prima ha litigato. Poi il 42enne ha preso la pistola della guardia giurata, che in quel momento non si trovava in casa. L’uomo ha sparato contro la donna, ferendola in modo grave. Lei è poi scappata sul balcone, cercando di calarsi al piano di sotto.

In quel momento il compagno l’ha presa in piena con un proiettile calibro 9 all’addome. Un vicino che abita al piano inferiore, accortosi di quanto stava accadendo, l’ha afferrata e l’ha soccorsa nel suo appartamento.

Donna in gravi condizioni a San Giorgio su Legnano: soccorsa dall’inquilino del piano di sotto

L’uomo si è fatto poi aprire la porta da una coppia di anziani che vive in una casa comunicante e ai quali la compagna faceva da badante. E lì dentro si è tolto la vita sparandosi alla testa con la stessa arma.

Intanto la donna di 36 anni è stata soccorsa dai medici del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnano. Ha già subito un intervento, ma è ancora in pericolo di vita.