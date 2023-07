A Santa Teresa di Riva, comune in provincia di Messina, in Sicilia, una donna incinta al settimo mese di gravidanza perde la sua bimba, a causa delle ferite riportate in un incidente. Anche il suo fidanzato si trova al momento ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. I medici non hanno potuto far niente per salvare la piccola creatura che portava in grembo.

Fonte foto da Pixabay

La ragazza di 18 anni avrebbe dovuto partorire tra meno di un paio di mesi la sua bambina. Ma ha perso la piccola che portava in grembo nello scontro tra due moto, che ha avuto luogo nella serata del 17 luglio a Santa Teresa di Riva.

Il sinistro ha avuto luogo sul lungomare Paolo Borsellino, per cause ancora da accertare. La giovane viaggiava su uno scooter insieme al fidanzato, anche lui gravemente ferito e ricoverato al Policlinico di Messina. Per lui la prognosi è di 30 giorni.

Le condizioni di salute della ragazza di 18 anni sono subito apparse grave ai sanitari del 118 intervenuti. La ragazza è stata portata immediatamente in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina. Qui i medici non hanno potuto far niente per salvare la bimba che portava in grembo.

La piccola, secondo i dottori, sarebbe deceduta a causa dell’impatto, per un distacco improvviso della placenta. I dottori hanno sottoposto la ragazza a un’operazione delicata, prima del trasferimento al Policlinico di Catania. Rischia anche l’amputazione di un arto.

Donna incinta al settimo mese perde la bimba: rischia anche l’amputazione di un arto

Gli altri due giovani che erano a bordo dell’altro mezzo a due ruote hanno riportato ferite lievi. Pilota e passeggero della moto sono entrambi minorenni.

Fonte foto da Pixabay

Ad avere la peggio sono stati il 17enne originario di Savoca, che guidava il ciclomotore Piaggio Liberty, e la sua fidanzata incinta, che ha perso la bambina.