Dopo tante segnalazioni, finalmente la svolta. Una donna incinta chiede l’elemosina a Napoli, in una giornata di pioggia intensa. Insieme a lei una bambina di 18 mesi, la figlia maggiore. È dovuta intervenire la Polizia, che ha prontamente denunciato il marito della donna incinta, costretta a stare in strada a chiedere soldi ai passanti.

Fonte foto da Pixabay

La donna era già molto avanti con la gravidanza. Doveva badare anche alla figlia maggiore di 18 mesi, rimanendo sotto la pioggia intensa e al freddo per chiedere l’elemosina. La ragazza ha solo 22 anni ed è di origini romene.

Gli agenti di Polizia locale hanno intensificato i controlli per quello che riguarda le attività di prevenzione e contrasto all’impiego di minori in attività illecite. Così sono intervenuti anche in questo caso gli operatori dall’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale.

L’intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione della presenza, in via Benedetto Croce a Napoli, di una donna incinta e della sua figlioletta. Si trovava seduta a terra, insieme alla bimba, vicino al complesso monumentale di Santa Chiara.

Gli agenti hanno accompagnato donna e figlia presso gli uffici del Reparto, dove è arrivato presto il compagno e padre della piccola. Sia l’uomo sia la donna sono stati denunciati e segnalati ai Servizi sociali, per l’impiego della piccola nella richiesta di elemosina e per le condizioni della donna.

Fonte foto da Pixabay

Donna incinta chiede l’elemosina a Napoli: la Polizia è intervenuta prendendo i provvedimenti necessari, vista la presenza di una minore

Quando gli agenti sono intervenuti, Napoli era nel pieno di un bruttissimo temporale, con pioggia intensa, lampi e tuoni. Una situazione sicuramente di pericolo per la giovane mendicante e sua figlia.

L’Autorità Giudiziaria ha deferito la coppia per aver obbligato un minore a mendicare in strada. I servizi sociali prenderanno tutti i provvedimenti del caso.