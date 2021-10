A Rezzato in provincia di Brescia, in Lombardia, una donna investe una mamma e la sua neonata che era nel passeggino. La piccola purtroppo è finita in ospedale insieme alla madre per le ferite riportate durante l’incidente. Gli agenti hanno poi scoperto che la donna era ubriaca e fatta di cocaina. La donna è finita in manette ed è stata arrestata: come stanno madre e figlia?

La donna che era alla guida di una microcar che ha perso il controllo e sbandato prendendo in pieno la mamma di 29 anni e il passeggino dove c’era la sua bimba di un mese è agli arresti domiciliari.

La 50enne, infatti, nella serata di venerdì, quando ha investito in via Perlasca a Rezzato la madre e la bambina, è risultata positiva all’alcol, con valori tre volte oltre il limite consentito per legge. Ed è risultata positiva anche alla cocaina.

La 50enne si è subito fermata per controllare che madre e figlia stessero bene. Ma all’inizio aveva rifiutato di fare l’alcol test. Poi ha accettato di eseguirlo.

Poche ore dopo, il test ha dato esito positivo. Il tasso alcolemico nel sangue della donna di 50 anni era di 1,7 grammi per litro, tre volte il limite consentito che è 0.5.

Donna investe mamma e neonata: la piccola di un mese finisce in ospedale

Mentre la donna è ai domiciliari (anche se afferma che ha fatto solo un aperitivo dopo il lavoro), madre e figlia sono state portate in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

La donna di 50 anni forse era al cellulare al momento dell’incidente. Ora risulta indagata per guida in stato di ebbrezza e lesioni stradali. Dovrà rispondere di accuse pesanti, anche perché il limite di alcol è stato superato di tre volte. E in più era positiva al test sulla cocaina.

