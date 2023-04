Gli inquirenti stanno indagando sul caso della donna investita dopo essere scesa dall’auto. Aveva appena avuto un incidente sull’autostrada A1, alle porte della città di Milano. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare: si indaga ancora per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto nel giorno di Pasquetta.

La donna rimasta coinvolta nel sinistro sull’Autostrada A1, alle porte di Milano, non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato all’ospedale San Raffaele del capoluogo lombardo: la donna è stata investita tra le uscite Tangenziale Ovest e San Giuliano Milanese, alla mezzanotte del giorno di Pasquetta.

Nel sinistro che è costato la vita alla donna sono rimaste coinvolte due auto e sei persone. I soccorritori non sono riusciti a recuperare i dati anagrafici della donna, che ha riportato le lesioni più gravi, che ne hanno causato in breve tempo il decesso.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute prontamente, la donna era scesa dalla sua auto. Con tutta probabilità aveva appena avuto un altro incidente e voleva sincerarsi delle condizioni del mezzo.

Proprio in quel momento è sopraggiunta un’altra vettura che l’avrebbe travolta in pieno. Lei ha avuto la peggio. Gli altri viaggiatori, con età compresa tra i 16 e i 35 anni, hanno riportato ferite lievi. Due di loro hanno raggiunto in codice giallo gli ospedali di Melegnato e San Paolo.

Donna investita sull’Autostrada A1, traffico bloccato per permettere i rilievi del caso

Il traffico su quel tratto di strada è stato subito bloccato in direzione Milano, per permettere alla macchina dei soccorsi di prestare aiuto e per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi del caso.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’automedica con il personale sanitario a bordo, insieme agli equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale di Novate.