Tragedia a Roma: una donna è morta a 33 anni per maltrattamenti. A finire in manette è stato il marito violento, che da tempo torturava la moglie con violenze fisiche e psichiche, fino al terribile epilogo. Dovrà rispondere di omicidio e femminicidio. L’uomo è accusato anche di violenza e lesioni sulla figlia.

La donna è morta a soli 33 anni per i maltrattamenti subiti dal compagno. Marito che l’ha picchiata fino a ridurla in fin di vita. La corsa in ospedale e l’intervento dei sanitari non hanno potuto far niente per salvarla.

Quando è arrivata in ospedale era già in condizioni disperate ed è morta poco dopo per le lesioni gravi che non le hanno dato scampo. Da anni il marito, un 38enne rumeno, usava violenza fisica e psicologica sulla moglie e sulla figlia minore.

Dopo il ricovero della donna, la Squadra mobile di Roma ha iniziato subito le indagini. Gli agenti sono risaliti all’uomo della donna, che aveva anche tentato di sottrarre alla moglie la figlia, portandola in Romania.

Gli accertamenti medico legali eseguiti subito sul suo corpo dopo la morte hanno trovato un collegamento tra le botte e il decesso. La donna viveva in completo isolamento, soggiogata dal marito.

Donna morta a 33 anni per maltrattamenti: da anni viveva isolata e soggiogata

I poliziotti della IV Sezione della squadra mobile, che hanno indagato su coordinamento della Procura di Roma, hanno scoperto che anche in passato la donna era finita in pronto soccorso. Ma aveva sempre riferito di aver avuto incidenti domestici.

L’uomo si trova ora nel carcere di Frosinone, dopo che il gip del Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in prigione con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sottrazione e trattenimento di minore all’estero. E ora sarà anche accusato della morte della moglie.