Si chiamava Giuseppina Gagliardi e aveva 39 anni la donna morta nell’auto ribaltata scoperta quando ormai era troppo tardi. La donna, candidata a sindaco nel suo paese in provincia di Ravenna, era già morta quando i soccorritori hanno individuato il mezzo. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe avere avuto un malore mentre era alla guida del mezzo.

Fonte foto da Pixabay

La tragedia ha avuto luogo nella serata di martedì 5 luglio 2022, poco dopo le ore 21. L’auto è stata ritrovata lungo via Argine Destro del fiume Lamone, in località Cortina, tra Russi e Bagnocavallo, in provincia di Ravenna.

A notare l’auto ribaltata su un fianco lungo la strada, dietro a un fosso, sono stati alcuni passanti che hanno dato l’allarme. Quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giuseppina Gagliardi, conosciuta da tutti come Giusy. La 39enne ex consigliera comunale e candidata a sindaco a Fusignano era già morta.

I sanitari del 118 sono prontamente intervenuti insieme agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco. Giuseppina Gagliardi era ancora legata alla cintura di sicurezza. Per lei era troppo tardi. L’auto si ritrovava ribaltata su un fianco per cause ancora da accertare.

Non si sa perché la sua Volvo V40 abbia sbandato e sia uscita di strada, causando la morte della donna originaria di Fusignano ma residente nella città di Villanova di Bagnacavallo. Con tutta probabilità ha avuto un malore, perdendo il controllo del mezzo che si è scontrato contro un albero prima di finire in un fosso.

Donna morta nell’auto ribaltata, nessun altro mezzo sarebbe coinvolto nell’incidente

Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto nell’incidente. E questo porta ad avvalorare ancora di più la tesi del malore.

La comunità dove viveva Giusy si stringe al dolore della famiglia, per la grave perdita di una giovane donna fortemente impegnata in ambito politico e sociale nel suo paese di origine.