Lutto per una famiglia che si trovava in vacanza in provincia di Brescia, in Lombardia, per trascorrere qualche giorno di relax sul Lago di Garda. Una donna muore in campeggio a Desenzano per un malore improvviso che purtroppo non le ha dato scampo. A trovare il suo corpo ormai privo di vita la figlia della vittima.

La famiglia si trovava in vacanza in un campeggio di via Coorti Romane a Desenzano del Garda, proprio sul Lago di Garda. Alloggiava all’interno di un bungalow. Quando ha avuto un malore si trovava evidentemente da sola. La donna di 59 anni sarebbe morta poco dopo.

La figlia l’ha trovata intorno alle 10.30 di domenica mattina e ha subito chiamato i soccorsi, che sono arrivati tempestivamente. Sul posto due ambulanze e un’automedica in codice rosso insieme ai Carabinieri del comune che si affaccia sul Lago di Garda, una delle città più popolose.

Quando però i sanitari sono arrivati sul posto, nonostante l’arrivo tempestivo e la chiamata rapida della figlia che l’ha trovata riversa a terra, per la donna di 57 anni non c’è stato niente da fare. Il suo cuore ha smesso di battere e non è più ripartito nonostante i tentativi di rianimazione.

Quando sono arrivati i soccorritori del 118, infatti, il cuore della donna si era già fermato. E probabilmente da troppo tempo, perché a nulla sono valsi i tentativi di farlo ripartire. I soccorritori hanno tentato il tutto per tutto, ma non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della donna in vacanza a Desenzano.

Secondo quanto riportato da fonti mediche, non ci sarebbero dubbi sulle cause della morte della donna di 57 anni. La donna in vacanza a Desenzano del Garda ha avuto un improvviso arresto cardiaco, che le è stato fatale.

Tutta la comunità locale si stringe alla famiglia della 57enne per questo grave lutto.