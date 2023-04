Donna partorisce e poi viene operata per un tumore di 1,5 kg a Torino

Per fortuna mamma e bambino stanno entrambi bene

All’ospedale Molinette di Torino una donna partorisce e poi viene operata per un tumore d’urgenza. Un intervento salvavita per una neoplasia di 1,5 kg che le aveva già oppresso e compromesso il cuore. Un’operazione davvero incredibile, che ha permesso alla donna di salvarsi. Mamma e bambino, per fortuna, stanno bene.

La mamma di 22 anni è riuscita a partorire nonostante una massa tumorale da un chilo e mezzo, grande come un melone. Le neoplasia le schiacciava il cuore e un polmone. La giovane donna ha prima dato alla luce il figlio, che oggi ha 4 mesi, e poi i medici l’hanno sottoposta a intervento.

L’operazione è stata lunga e anche molto rischiosa. L’operazione ha avuto luogo all’ospedale Molinette di Torino. Tutto è iniziato nel 2019 quando la 22enne ha ricevuto una diagnosi di sarcoma al torace, una neoplasia aggressiva.

Si sono ingrossati i linfonodi, la prima diagnosi all’ospedale di Ivrea è stata di una ciste. Siamo una famiglia di allevatori e quando siamo saliti in alpeggio in Valle d’Aosta, a 2.200 metri, ho cominciato ad avere febbre e a dimagrire. Così all’ospedale di Aosta mi hanno fatto una lastra ai polmoni.

Lei all’inizio pensava che fosse lo stress per la maturità. Invece, la biopsia ha diagnosticato un sarcoma.

Non respiravo più. I medici mi hanno mandato in coma farmacologico e mi hanno messo uno stent tra i bronchi. Ma temevano che al risveglio avrei avuto una vita non bella.

Donna partorisce e viene operata tumore: oggi il piccolo ha 4 mesi

Prima i medici del San Luigi di Orbassano e poi dell’Istituto di Candiolo hanno seguito la giovane mamma, con chemioterapia e radioterapia, che le hanno evitato la metastasi. Poi la gravidanza e la decisione di portarla avanti, subendo un intervento subito dopo il parto per salvarle la vita.

Dopo 10 giorni dall’operazione è tornata a casa e ora sta bene, per fortuna.