Per la donna, purtroppo, non c'è stato niente da fare

Una donna perde la vita a Lariano, alle porte di Roma, nel Lazio, per un gravissimo sinistro nel quale è rimasta coinvolta. La donna aveva 59 anni. Fatale è stato lo scontro frontale con un camion, che, purtroppo, non le ha dato scampo. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale dai sanitari intervenuti sul luogo del sinistro.

Il sinistro ha avuto luogo nella mattina di lunedì 5 giugno, intorno alle ore 5.40, in via Garibaldi a Lariano, vicino a Roma. Un tir, guidato da un cittadino italiano di 62 anni, e un’auto, guidata da una donna di 59 anni, hanno avuto una collisione.

A bordo dell’auto c’erano anche due uomini, uno di 39 anni e uno di 30 anni. Per la donna che era alla guida dell’autovettura non c’è stato niente da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Condotti, invece, in codice giallo all’ospedale di Velletri i due uomini che erano con lei.

Sul luogo del sinistro, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, per i primi rilievi del caso. L’ipotesi più plausibile è che la donna abbia perso il controllo del mezzo, per finire la sua corsa contro il camion.

Al momento il corpo della donna di 59 anni deceduta a Lariano si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha già disposto un’autopsia. Il 62enne alla guida del camion, invece, ha dovuto sottoporsi a un test per alcol e droga.

Donna perde la vita a Lariano, i soccorritori non hanno potuto far niente per lei

La donna di 59 anni era alla guida di una Fiat, che si è scontrata contro un camion dei rifiuti. A bordo del camion Iveco pieno di sacchi dell’immondizia c’erano due uomini, rimasti illesi.

Il corpo della donna di 59 anni si trova al momento all’ospedale di Tor Vergata. L’autopsia potrà stabilire se ha avuto un malore prima di perdere il controllo del mezzo.