Aveva solo 33 anni Elia Maietti e da poche ore aveva dato alla luce sua figlia Alice. A causa di un’emorragia cerebrale che non le ha dato scampo, la giovane donna, giovedì mattina, è deceduta improvvisamente, presso l’ospedale di Cona, in provincia di Ferrara, in Emilia Romagna.

Tutto sembrava andare bene, quando improvvisamente la donna di 33 anni ha iniziato ad avere forti dolori allo stomaco e a vomitare. Le sue condizioni di salute sono peggiorate velocemente, fino al coma e poi, in serata, al decesso.

Un’amica della donna ha deciso di lanciare su GoFundMe una raccolta fondi per aiutare la bambina. In poche ore, sono stati raccolti più di 20mila euro.

La mamma di Alice è Elisa, se ne è andata donando al mondo il suo bene più prezioso. Elisa ha vissuto la sua vita al servizio degli altri, senza riserve, credeva in un mondo migliore dove ognuno doveva fare la propria parte per renderlo tale. Per crescere un bambino serve un intero villaggio e ora Alice ha bisogno di tutti noi per farlo al meglio. Così come Elisa è sempre stata generosa nella sua vita siamo certi che ognuno di voi nel suo piccolo potrà fare la sua parte per la piccola Alice.

Donna perde la vita a poche ora del parto: la comunità locale si stringe alla famiglia di Elisa Maietti

Elisa Maietti purtroppo è deceduta all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove si trovava ricoverata per il parto della sua primogenita. Il travaglio e il parto erano andati bene, poi improvvisamente la tragedia.

Probabilmente sul suo corpo verrà eseguita un’autopsia per far luce sulle cause del decesso e accertare eventuali responsabilità sulla scomparsa della ricercatrice in Statistica medica.