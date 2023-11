Una donna originaria di Castelvetrano ha perso la vita in un incidente che ha avuto luogo sull'autostrada che da Palermo va a Mazara del Vallo. I soccorritori non hanno potuto far niente per lei

Una donna perde la vita sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La donna era originaria di Castelvetrano, in provincia di Trapani. La notte tra il 4 e il 5 novembre 2023 si trovava sull’autostrada A29, vicino allo svincolo per Campobello di Mazara, non lontano da casa sua. A causa dell’impatto, la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la sua vita.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri che sono intervenuti sul luogo del sinistro, un’auto Range Rover Evoque, guidata da un uomo residente a Campobello di Mazara, ha tamponato una Fiat Punto, con a bordo due donne.

Una di queste donne era proprio la vittima dell’incidente. Era lei alla guida del mezzo. Quando il Range Rover ha tamponato la Fiat Punto, la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo del suo mezzo, perdendo la vita praticamente subito. L’amica che era con lei è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

I soccorritori hanno subito raggiunto il luogo del sinistro. Tre ambulanze del 118 sono partite dalle postazioni di Castelvetrano, di Campobello di Mazara e di Mazara del Vallo, per soccorrere le persone rimaste coinvolte.

Sul luogo anche i Carabinieri e la polizia stradale. Gli agenti hanno fatto tutti i rilievi del caso, per poter ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. E anche per poter rimuovere i mezzi e i detriti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore al traffico delle auto.

Donna perde vita autostrada Palermo-Mazara del Vallo: per lei i soccorritori non hanno potuto fare più niente

Le forze dell’ordine devono fare chiarezza per capire per quale motivo, nella notte tra sabato 4 novembre e domenica 5 novembre, il Range Rover ha tamponato la Fiat Punto lungo l’autostrada siciliana.

Purtroppo la donna che era alla guida della Fiat Punto è deceduta praticamente sul colpo. Ferita anche l’altra donna che era con lei, anche se con ferite meno gravi.