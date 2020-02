Donna ricca estromette tutti i parenti dal suo testamento, ecco il suo desiderio La sua famiglia rimase perplessa quando venne a sapere che aveva lasciato 9 milioni di dollari ma che non avrebbero ereditato nulla. Ecco qual'era il desiderio della donna per quei soldi

Sheila Woodcock ha trascorso la sua vita a viaggiare, condividere il tempo con i suoi amici e godersi il suo grande amore per il cioccolato. Non aveva marito né figli e le piaceva condurre una vita tranquilla. Non ha nemmeno concentrato la sua vita su una carriera specifica, ma ha avuto diversi lavori e si è sempre assicurata che non le mancasse nulla.

Shelia risiedette per tutta la vita nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Poco dopo il suo 87 ° compleanno è morta, ma ha lasciato tutti scioccati. Ha lasciato un’enorme fortuna di oltre 9 milioni di dollari e ha reso molto chiaro sul testamento a chi voleva lasciare tutti i suoi soldi.

“Penso che nessuno abbia mai fatto qualcosa del genere. Non ci ha dato il tempo di essere tristi per la sua partenza. Si è assicurata di ispirare tutti noi. ”

Kent Woodcock, cugino di Sheila, non aveva idea dell’enorme quantità di denaro che aveva la donna sola. Tutti sapevano che viveva una vita confortevole e che aveva dei risparmi, ma non avrebbe mai immaginato che potesse essere una somma così grande.

Sheila ha lasciato istruzioni sul destino della sua grande fortuna. Ero determinata a fare donazioni a diverse organizzazioni che si dedicavano ad aiutare gli altri. “A volte le persone lasciano un po’di soldi in beneficenza, ma Sheila ha portato tutto questo a un nuovo livello.”

Kent organizzò un incontro presso le strutture del Rescue Helicopter Service a Westpac di Broadmeadow, e c’erano rappresentanti di ciascuna delle fondazioni che Sheila aveva scelto con tanto amore. Nella vita Sheila ha donato circa 220 mila dollari in beneficenza.

C’erano organizzazioni dedicate a tutti i tipi di lavoro: la lotta contro il cancro al seno, il diabete, la Chiesa presbiteriana, l’Esercito della salvezza, i soccorritori aerei, la Croce rossa, i centri di studio della visione e molti altri. La famiglia di Sheila non ha ricevuto alcuna eredità. Tra tutti questi, ce n’era uno che occupava un posto molto speciale nel cuore di Sheila: Guide Dogs Australia.

Nel suo testamento, ha lasciato più di un milione per loro, ma per tutta la vita ha anche fatto donazioni importanti che hanno avuto un ruolo molto importante nella formazione di questi cuccioli. Per ringraziare il suo enorme impegno, un cucciolo di labrador è stato nominato Woody per onorare il cognome di Sheila.

In totale 14 organizzazioni hanno ricevuto importi elevati per continuare il loro lavoro. Sheila visse una vita piena di gioie e compì un grande atto di generosità lasciando tutta questa fortuna per organizzazioni così importanti. Tutto ciò avrà un impatto molto positivo sulla società ed è diventata una vera fonte di ispirazione.

Cosa ne pensi della decisione di Sheila di dare la sua fortuna agli altri?