Una donna è riuscita a ritrovare la sua maestra dopo 42 anni, grazie a Facebook. Quando era piccola e si trovava ricoverata in ospedale per leucemia, l'insegnante le leggeva tante storie

A volte i social servono davvero a qualcosa. Come nella bellissima storia della donna che ritrova la sua maestra su Facebook dopo 42 anni. L’insegnante era stata molto vicino alla bambina, quando si trovava in ospedale per leucemia: lei le leggeva delle storie e la faceva sentire meno sola. Si erano sentite per un po’ e poi si erano perse di vista. Oggi la bambina è grande ed è mamma e ha potuto rintracciare la sua amata maestra.

Annalisa Prevete oggi è mamma. Su un gruppo Facebook, Sei di Monza se, ha voluto provare a ritrovare la sua maestra delle elementari, che è stata molto importante quando era piccola. Aveva la leucemia e lei le fece da maestra mentre era ricoverata al San Gerardo di Monza.

Sono alla ricerca di una persona. Nel 1989 mi trovavo ricoverata all’ospedale San Gerardo. Ero una bambina malata di leucemia. Ci sono stata un’anno, e durante questo periodo mi venivano fatte le lezioni scolastiche in reparto e sto cercando la maestra in questione, persona dolcissima. Si chiamava Fiorucci Stefania, all’epoca abitava a Monza e insegnava ai bambini del reparto. Ci siamo perse di vista purtroppo nel corso di tanti anni.

La donna ha raccontato quanto sia stata fondamentale la presenza di quella maestra. Lei viveva a Napoli, ma poi è dovuta andare con i genitori al Gaslini di Genova. Dove però c’erano tanti pazienti.

Fui trasferita al San Gerardo con l’ambulanza, era agosto. Sono stati meravigliosi tutti. Dai medici alle infermiere. Si può dire che a 11/12 anni stavo bene e avevo terminato i controlli a Monza. Ho avuto fortuna nella sfortuna. Una forma di leucemia “meno cattiva”.

Annalisa Prevete ritrova la maestra su Facebook 42 anni dopo per ringraziarla

La maestra si occupava dei piccoli degenti: nel reparto c’era infatti una piccola scuola. Stefania all’epoca aveva 26 anni e la sua presenza è stata importante per Annalisa. Si sono scritte per qualche tempo, ma poi hanno perso i contatti.

Grazie al passaparola, le due donne sono riuscite a mettersi in contatto sui social. L’insegnante lavora ancora, ma è vicina alla pensione. Per entrambe ritrovarsi è stata un’emozione fortissima.