Aveva solamente 20 anni Emma Genovali e purtroppo dopo 70 lunghi giorni di ricovero, ha perso la vita. Il suo fidanzato Leonardo è deceduto una settimana dopo quel sinistro così grave, che ha portato ad un epilogo davvero straziante. Ora in tanti sono sconvolti.

La notizia di questa seconda perdita ha spezzato i cuori dei suoi cari e di tutti quelli che conoscevano la coppia. I due in quella giornata, desideravano solo poter passare una giornata al mare insieme.

Il dramma di Emma e Leonardo Brown è avvenuto nella mattina dello scorso martedì 4 luglio. Precisamente lungo via dei Pescatori, in Darsena.

I due fidanzati erano a bordo di una bici elettrica. Erano l’uno attaccato all’altra ed erano pieni di borse. Stavano andando al mare per trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, all’altezza di una curva una moto li ha travolti. L’impatto è stato davvero molto grave e si sono presto resi conto che i ragazzi erano in condizioni disperate.

I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti e li hanno trasportati entrambi all’ospedale di Cisanello. Leonardo purtroppo è deceduto una settimana dopo quel grave sinistro, che ha portato a conseguenze strazianti.

Il decesso di Emma Genovali dopo il sinistro

La ragazza invece, era anche lei in condizioni disperate. I medici con la speranza di poterla salvare, l’hanno sottoposta ad un delicato intervento e poi l’hanno ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Tuttavia, dopo un’agonia durata 70 giorni, anche per lei è arrivato il triste epilogo.

La sua strada, tutta in salita, purtroppo si è interrotta nella serata di venerdì 15 settembre. I tentativi dei medici di tenerla in vita, si sono rivelati essere del tutto vani. La zia, nel dare l’annuncio straziante della sua improvvisa scomparsa ha detto: