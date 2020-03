Dopo 3 giorni senza rintracciarlo lo trovano senza vita nella sua stanza a causa del suo telefono cellulare Dopo 3 giorni senza rintracciarlo lo trovano senza vita nella sua stanza a causa del suo telefono cellulare

Nel corso degli anni, ci siamo tutti abituati ad usare sempre di più i nostri telefoni. Sono diventati lo strumento perfetto per parlare con la nostra famiglia e i nostri amici, controllare la nostra e-mail, ascoltare musica, navigare in Internet e utilizzare i social network.

Sfortunatamente, il numero di persone che perdono la vita a causa dell’uso improprio di questi dispositivi continua a crescere vertiginosamente. “Crediamo che un corto circuito abbia causato tutto. Non si sa se stava ascoltando musica o parlando al telefono con qualcuno.”

Supakhet Saraboon è stato trovato senza vita nella sua casa. Il giovane thailandese conduceva una vita normale e aveva una grande passione per lo sport. Ogni notte incontrava alcuni dei suoi vicini per fare una piacevole partita di calcio. Saraboon ha perso la vita a soli 35 anni.

Un giorno, Saraboon non rispose alle chiamate, ma tutti pensarono che fosse semplicemente occupato. Il problema è continuato per tre giorni e hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andasse. Non era mai stato così a lungo senza rispondere ai suoi messaggi. Saraboon viveva in una casa di Phra Nakhon Si Ayutthaya, nella Tailandia centrale.

Surawat Sukpanya, uno dei suoi amici, ha deciso di agire in merito. Chiamò la famiglia di Saraboon e la sua ex ragazza per scoprire se qualcuno avesse delle informazioni. Poiché nessuno sapeva nulla, il preoccupato Surawat buttò giù l’ingresso a casa sua e lì trovò un’immagine devastante.

“Non abbiamo mai trascorso così tanti giorni senza avere sue notizie. Quando siamo entrati nella sua stanza lo abbiamo trovato senza vita .” L’uomo giaceva sul pavimento usando le cuffie del suo cellulare. Questo, a sua volta, era collegato attraverso un’estensione. Tutto sembrava indicare che aveva subito una scossa elettrica.

“Non ci sono sospetti. È chiaro che tutto è stato causato dal telefono. Le persone devono stare attente. Non è consigliabile utilizzare le cuffie mentre il cellulare è in carica. ”

Chiamarono le emergenze e i paramedici confermarono che Saraboon aveva perso la vita. Un’autopsia ha confermato che si è trattato di un incidente causato dal suo telefono. L’uso di dispositivi elettronici mentre vengono caricati si è rivelato fatale per molte persone in tutto il mondo. Secondo il rapporto della polizia, Saraboon utilizzava un caricabatterie generico di scarsa qualità.