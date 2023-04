Dopo la cattura di Jj4, non è finita per gli orsi del Trentino. Il presidente Maurizio Fugatti ha fatto sapere che è prevista la cattura di altri due orsi, ritenuti pericolosi. Si tratta di Mj5 e M62.

Durante l’ultima conferenza stampa, Fugatti ha spiegato che l’orsa è stata catturata lunedì sera, intorno alle 23:00, grazie ad una trappola a tubo fatta anche di miele e mais. Jj4 è stata sedata e portata nel centro di recupero della fauna di Cesteller. I suoi cuccioli sono stati liberati nel bosco. Ad un anno e mezzo d’età, secondo gli esperti, saranno in grado di badare a se stessi.

Il destino di Jj4 è ora nelle mani del Tar, che avrà fino all’11 maggio per decidere se procedere con l’abbattimento dell’orsa che ha aggredito il runner Andrea Papi.

Fugatti chiede l’abbattimento di altri due orsi

In attesa della decisione, Fugatti ha spiegato che ci sono altri due orsi nel territorio, considerati pericolosi.

Alle 12 è convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È nostra intenzione puntare l’attenzione su altri due soggetti pericolosi. Mj5 su cui c’è già un parere favorevole per l’abbattimento e M62, per il quale chiederemo l’abbattimento. Auspichiamo che il percorso del comitato vada in questa direzione e che da subito i nostri corpi si possano impegnare per la cattura di Mj5, che non sarà facile perché è un plantigrado di tre quintali di peso.

Dopo quanto accaduto con l’orsa Jj4, il destino degli orsi del Trentino è incerto. Si parla di almeno 30 esemplari “di troppo” e della necessità di un trasferimento, per garantire la sicurezza dei cittadini. Ma Fugatti ha anche l’obiettivo di abbattere quelli considerati pericolosi. Per il presidente della provincia il problema ora non è più l’orsa che ha aggredito il runner Andrea Papi, bensì la sicurezza dei residenti e il rapporto tra uomo e orsi.

Il destino di Jj4 è incerto

Le sue parole hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica. Le associazioni si stanno battendo per salvare Jj4 e gli altri orsi per cui è stato chiesto l’abbattimento. Il destino di Jj4 verrà deciso dal Tar entro l’11 maggio. L’orsa si trova ora in una gabbia all’interno del centro di recupero della fauna di Cesteller.