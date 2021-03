Dopo la denuncia dei legali, parla Daniele Mondello: “Tutti sanno e nessuno parla”

Negli ultimi giorni si è tornati molto al parlare del giallo di Caronia e Daniele Mondello continua a battersi per ciò che pensa e per scoprire la verità. Pochi giorni fa, il marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele Mondello, ha pubblicato sul suo profilo Facebook, un’intervista con il giornale Open.

Dopo l’intervento del criminologo Lavorino, incaricato proprio dalla famiglia delle due vittime, ci sono ancora più dubbi sulla vicenda. Daniele Mondello ha spiegato che i consulenti di famiglia, così come tutti i membri della stessa, sono certi che Viviana non si sia suicidata, ma che qualcuno l’abbia uccisa e poi inscenato tutto.

Volevano avere una sorellina per Gioele, in un ultimo audio Viviana aveva raccontato ad un’amica quanto amasse la sua famiglia. Allora perché avrebbe dovuto uccidere suo figlio e poi buttarsi da un traliccio?

Nell’intervista, Daniele ha raccontato del malessere di sua moglie durante la Pandemia. La dj temeva per la vita di suo figlio e di suo marito. Poi ha superato quel periodo buio e si è ripresa. Ma secondo la Procura, Viviana stava male e prendeva dei farmaci. Era convinta di essere perseguitata e aveva già provato a togliersi la vita.

La denuncia dei legali

Durante gli esami dei consulenti, non è stato permesso loro di esaminare le lesioni di Viviana con il laser scanner, ne di studiare immagini e video. Una denuncia fatta dai legali della famiglia Mondello. Ma il motivo qual è?

La verità è che vogliono chiudere questo caso ma, al momento, non hanno niente in mano. Nel traliccio nessuna traccia.

Lavorino è convinto che se Viviana si fosse arrampicata su quel traliccio con le alte temperature di agosto, dovrebbe avere delle ustioni sulle mani. Ma sul quel traliccio, non ci sono impronte della donna. In più, sempre secondo il criminologo, la posizione del corpo non sarebbe compatibile con una caduta. La Procura, invece, la pensa diversamente. Perché le fratture rinvenute sul corpo, fanno pensare proprio al suicidio.

L’ipotesi di Daniele Mondello

Daniele Mondello è convinto che sia accaduto qualcosa dopo l’incidente in galleria. Qualcosa che gli operai che hanno sbattuto con Viviana e la famiglia del nord che ha assistito alla scena, non dicono.

Un’atra delle sue teorie, è che Viviana sia stata attaccata da qualche cane e che “il proprietario” abbia voluto metterla a tacere. Il dj crede che i cani abbiano sbranato il bambino e che qualcuno abbia poi inscenato il suicidio della mamma, per non far venire a galla la cosa.