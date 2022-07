Il disperato appello della famiglia del piccolo Andrea Mirabile, dopo l'arrivo della salma in Italia

Dopo giorni di disperazione, è arrivato il momento di elaborare il lutto per la famiglia del piccolo Andrea Mirabile. La salma del bambino di soli 6 anni è arrivata a Palermo nella serata di sabato 9 luglio, dove ad attenderla c’erano alcuni parenti ed amici dei genitori.

Nel frattempo gli avvocati che seguono la coppia, hanno presentato un esposto alla Procura per poter effettuare nuovi esami. I medici li hanno già eseguiti in Egitto, ma per i risultati si dovranno aspettare 2 mesi.

La vicenda, vista la gravità dei fatti ed i molteplici appelli dei genitori, ha suscitato un grande clamore mediatico. Di conseguenza la famiglia ora ha chiesto di rispettare il loro silenzio.

Per Antonio Mirabile e Rosaria Manosperti è arrivato il momento di elaborare il lutto per la morte del loro bimbo. Il loro legale Simone Aiello, in un’intervista ha dichiarato:

Nell’interesse dei propri assistiti, si comunica che la famiglia ha chiesto silenzio e rispetto del proprio dolore, tenuto conto della pressione mediatica che si è creata. La famiglia ritiene che qualsiasi forma di speculazione sulle cause del decesso, sia prematura. Pertanto i genitori del piccolo Andrea hanno deciso di non rilasciare o far rilasciare più dichiarazioni, sino a quando non ci saranno notizie ufficiali o rilevanti, che verranno immediatamente messe a disposizione della stampa attraverso i propri legali.

Il drammatico decesso del piccolo Andrea Mirabile e le indagini

La tragedia di questo bambino che aveva solamente 6 anni, è avvenuta durante una vacanza a Sharm El Sheik. Nella mattinata di sabato 1 luglio, ha iniziato ad avere i vomiti e tutti i sintomi di un’intossicazione alimentare.

I genitori hanno chiesto subito l’intervento dei medici del resort, ma questi ultimi erano convinti che il tutto si sarebbe risolto con una flebo e delle pillole. Anche il padre e la madre erano nella stessa situazione del bimbo.

Poche ore dopo, le condizioni di tutta la famiglia sono peggiorate e nemmeno il tempestivo arrivo in ospedale, ha portato a dei risultati. Il piccolo Andrea è morto e il padre è stato ricoverato in Rianimazione. L’uomo ora ha fatto molti miglioramenti, mentre la madre incinta è potuta tornare a casa.