Dopo sei mesi sono tornati i tre astronauti: “La Terra sembra un altro pianeta” È atterrata questa mattina la capsula Soyuz con a bordo i tre astronauti

Mentre il mondo iniziava a combattere il virus, nello spazio era in corso una missione sulla stazione spaziale internazionale. Dopo più di sei mesi la capsula ‘soyuz’ stamane è atterrata in Kazakistan. A bordo c’erano tre astronauti: il russo Oleg Skripochka e i due americani Jessica Meir e Andrew Morgan.

Il loro ritorno sulla terra è stato sicuramente particolare, tanto è vero che Jessica Meir ha affermato: “È surreale. È come se tornassimo in un pianeta completamente diverso”. Dopo l’atterraggio, gli austronauti, sono volati a Baikonur e poi sono stati divisi.

I due americani, hanno subito intrapreso un altro lungo trasferimento fino al jet della NASA, che li ha poi riportati a Huston. Oleg Skripochka, invece è rientrato a Mosca. Il gruppo di recupero per gli astronauti, in Kazakistan, era più piccolo del solito, così come anche l’equipaggio per la fase di discesa.

Andrew Morgan ha trascorso 272 giorni nello spazio, Oleg Skripochka e Jessica Meir solo 205. I due americani affronteranno una rigida quarantena nel Johnson Space Center, dato che il loro sistema immunitario, potrebbe essere indebolito.

Jessica Meir ha commentato:

“Penso che mi sentirò più isolata sulla Terra che lassù. Nello spazio l’isolamento non è vissuto come un problema, perché siamo addestrati e attorno a noi accadono cose straordinarie in ogni momento”.

È il primo atterraggio di una missione spaziale da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria mondiale. Non ci sono state dirette o riprese dell’evento, a causa di limitazioni tecniche associate alla situazione epidemiologica.

Nel frattempo il vice direttore dell’agenzia medico-biologica russo, Viaceslav Rogozhinkov, assicura che tutti coloro che lavorano ai lanci sono negativi al Virus:

“Siamo dislocati nella regione kazaka di Kyzyl-Orda, una delle zone maggiormente colpite dal Coronavirus. Stiamo affrontando grandi difficoltà, ma l’amministrazione cittadina e le forze dell’ordine stanno adottando, con noi, tutte le misure necessarie. Finora nessun test del Coronavirus è risultato positivo”.