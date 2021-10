La nuova ipotesi sul caso della giovane ragazza caduta da un balcone getta una nuova luce sulla morte della donna di 30 anni. Dora Lagreca ha tentato di aggrapparsi al parapetto del balcone in un ultimo tentativo di salvarsi la vita. Purtroppo però è precipitata dal quarto piano del palazzo dove viveva insieme al fidanzato, Antonio Capasso. L’uomo è indagato per istigazione al suicidio.

Non si fermano le indagini sulla morte della donna di 30 anni di origine campane che è morta a Potenza precipitando dal terrazzo della casa dove, al momento, si trovava da sola insieme al fidanzato. Secondo l’ultima ipotesi degli inquirenti, forse la ragazza ha tentato di salvarsi fino all’ultimo.

Forse per tentare di non morire, la 30enne morta tra venerdì e sabato dopo un volo di circa 12 metri, Dora Lagreca ha cercato di aggrapparsi come poteva, non riuscendo però a trarsi in salvo. I Ris hanno portato via la lamiera che ricopre il parapetto per trovare tracce di Dna.

I medici legali hanno effettuato l’autopsia sul cadavere della donna, non riuscendo a ottenere risultati particolari che possano aiutare gli inquirenti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte della donna di 30 anni.

In attesa delle risposte dei periti alle molte domande poste dalla Procura della Repubblica, la famiglia di Dora, che non crede all’ipotesi del suicidio, ha nominato un proprio consulente. Sarà l’ex maresciallo dei carabinieri Vegermino Testa, già comandante del Ris di Salerno, ha supportare la famiglia nelle indagini.

Dora Lagreca ha tentato di salvarsi in quella terribile notte in cui ha perso la vita?

Il ragazzo ha raccontato che durante una lite lei avrebbe detto di avere intenzione di farla finita, lanciandosi dal balcone. Ma al momento non aveva i vestiti addosso. L’avvocato difensore del fidanzato spiega:

