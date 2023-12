In un’intervista a La vita in diretta, Dory Colavitto, aggredita dall’ex, racconta di quel terribile giorno, nel quale è stata accoltellata dall’uomo perché credeva che lo tradisse. La 35enne è riuscita a sopravvivere alle numerose coltellate e per tutto il tempo ha sempre pensato a suo figlio, a resistere per lui. Adesso che è tornata a casa, racconta di avere l’80% del corpo con tagli.

Dopo 8 giorni di ospedale, la donna è tornata a casa sua. Nella puntata del 30 novembre de La vita in diretta, l’inviata Lucilla Masucci è andata a Monopoli per sentire il racconto della 35enne, di quello che le è successo il 2 novembre scorso.

Giuseppe Ambriola, il suo ex, era convinto che lui la tradisse. E ha deciso di vendicarsi. Si era nascosto tra i sedili posteriori della sua auto. Quando lei è salita per andare a lavorare, se lo è ritrovato lì dentro con un coltello in mano, pronto a colpirla ripetutamente.

Ho avuto molta paura di morire, in quel momento pensavo a mio figlio. Ho muscoli e tendini recisi, oltre l’80% del corpo con tagli, non posso camminare, l’occhio non si è salvato. Amavo quest’uomo, avevamo creato una famiglia insieme. Avevamo comprato casa da un anno.

Questo il racconto della donna alla giornalista, a cui confida che negli ultimi mesi aveva capito che qualcosa non andava in lui. Pensava di essere tradito ed era diventato ossessivo. La donna ha preso, allora, suo figlio e se n’è andata di casa, tornando dalla madre. Ma lui non ne voleva sapere di quel rifiuto.

Torna a casa Dory Colavitto e racconta a La vita in diretta quella terribile mattina

Pensa al bambino, gli dicevo. La brutalità con cui si è avventato non è quello di una persona che voleva solo ferire. Ma di una persona che voleva proprio uccidere.

Lui ha raccontato di averla aggredita per pochi secondi, ma lei sostiene il contrario. Anche perché lui le ha inferto 30 coltellate e queste non si danno in una manciata di secondi.