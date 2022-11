Un malore improvviso questa sembra essere la causa del decesso di una giovane mamma di 31 anni, che purtroppo ha perso la vita poche ore dopo il parto. Nulla avrebbe mai fatto presagire una cosa del genere. Da ciò che è emerso la piccola, sembra essere in buone condizioni di salute.

La Procura ha deciso di avviare un’inchiesta e quindi di disporre l’autopsia sul corpo. Ora saranno solo questi esami a dare ulteriori risposte su ciò che è potuto accadere alla donna, di cui non si conoscono ancora le generalità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti pochi giorni fa. Precisamente nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Cecina, nella provincia di Livorno.

La donna da ciò che riporta Il Tirreno si è recata in nosocomio, accompagnata dal compagno. Aveva le contrazioni e dopo tutte le procedure del caso, la sua piccola è venuta al mondo.

Fino a quel momento, la sua gravidanza sembrava procedere normalmente. Non c’era stato alcun segnale allarmante, che avrebbe potuto far credere una cosa del genere.

Tuttavia, è solo poche ore dopo il parto che ha avuto un malore improvviso. I dottori hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Mamma di 31 anni deceduta poche ore dopo il parto: le indagini

La stessa Procura di Livorno ha deciso di avviare un’inchiesta, per far luce sull’accaduto. Per questo sono in attesa dei risultati dell’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Nel frattempo anche l’azienda ospedaliera sta cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita, per capire tutte le procedure eseguite dai medici. La giovane madre, fino a quel momento non ha mai avuto problemi di salute.

La famiglia ora purtroppo, si trova a fare i conti con una straziante perdita, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Per loro doveva essere un periodo di gioia, che si è trasformato in qualcosa di straziante. La piccola invece, sembra stare bene.