Dramma a Chioggia, bambina di 5 mesi ricoverata per emorragia celebrale, indagini in corso da parte degli inquirenti

Sono ancora molto gravi le condizioni di una bambina di soli 5 mesi, che nella giornata di sabato è stata ricoverata in ospedale per un’emorragia celebrale. Gli inquirenti al momento sono a lavoro per capire cosa accaduto alla piccola e soprattutto se i genitori hanno qualche responsabilità.

In tanti sono con il fiato sospeso per la situazione di questa neonata, che sta lottando per la sua vita. A breve probabilmente dovrà anche essere sottoposta ad un intervento, per rimuovere il coagulo.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di sabato 7 maggio. Precisamente nell’ospedale di Chioggia, in provincia di Venezia.

La madre è arrivata al pronto soccorso con la figlia tra le braccia, che era in condizioni molto gravi. I medici vista la criticità della situazione, l’hanno sottoposta sin da subito a tutti i controlli del caso.

Da un esame è emerso che purtroppo la bambina, aveva un’emorragia celebrale in corso, causata quasi sicuramente causata da un trauma cranico. Per questo l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso.

Tuttavia, nella giornata di lunedì 9 maggio visto un peggioramento improvviso delle sue condizioni. I sanitari hanno disposto il trasferimento nel nosocomio pediatrico di Padova, dove si trova ricoverata ancora adesso. Nelle prossime ore molto probabilmente i dottori dovranno sottoporla ad un delicato intervento per rimuovere il coagulo di sangue.

Bambina di 5 mesi ricoverata per emorragia: le indagini

I medici vista la dinamica dei fatti, hanno allertato in fretta le forze dell’ordine, che ora sono a lavoro per capire cosa è accaduto davvero alla piccola. Sul corpo non risultano esserci altri segni di violenze.

Hanno sottoposto i genitori e tutti i familiari ad interrogatorio. Lo scopo è quello di capire cosa è accaduto davvero nella casa.

Gli inquirenti che sono a lavoro, stanno prendendo in considerazione anche l’ipotesi dei maltrattamenti in famiglia. Però si pensa anche che possa anche aver avuto un incidente domestico. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio drammatico.