Dramma a Grosseto: incendio costringe ad evacuare un intero paese

Un vero e proprio dramma quello che si è verificato in queste ultime ore in provincia di Grosseto. Nel comune di Cinigiano, infatti, è scoppiato un violento incendio che ha costretto i Vigili del Fuoco ad evacuare l’intero paese. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Nella giornata di ieri, domenica 24 luglio, un violento incendio ha colpito il comune di Cinigiano, in provincia di Grosseto. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno colpito la città dove, ovviamente, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Per gli abitanti di Cinigiano è stata ordinata l’evacuazione dal momento che la situazione è risultata critica sin dall’inizio.

Queste sono state le parole con cui il primo cittadino Romina Sani ha commentato il dramma che si è consumato in queste ultime ore:

La situazione è molto critica. Tutto il paese è stato evacuato. Chi autonomamente ha deciso di andarsene e chi su nostro consiglio. In pericolo c’è anche l’abitato di Castiglioncello Bandini.

Per l’importanza dell’evento il sindaco di Cinigiano Romina Sani ha affermato che i cittadini non potevano trascorrere la notte nelle loro abitazioni. Queste sono state le parole della sindaca:

I Canadair andranno avanti con lo spegnimento sinché c’è luce poi, come mi ha confermato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dovranno fermarsi. È bene non restare a dormire in paese e stiamo facendo tutto il possibile per trovare una sistemazione al più presto per tutti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per placare le fiamme che hanno colpito il comune di Cinigiano è iniziato alle ore 13 della giornata di ieri. L’incendio ha minacciato diverse strutture, come ad esempio agriturismi e distributori di carburanti.

Attualmente non si conoscono le cause che hanno portato alle fiamme anche se gli inquirenti stanno lavorando sodo per far luce sulla vicenda e scoprire cosa ha scatenato questo dramma.