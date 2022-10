Una vicenda straziante che arriva da Marmirolo, un comune italiano in provincia di Mantova, in Lombardia. Una madre e un padre hanno perso la vita mentre si recavano a cena a casa della figlia la scorsa domenica. A fare la triste scoperta, dopo le ricerche, è stata proprio lei.

Fausto Fancicani, 61 anni e Camelia Mihalache, 48 anni, erano saliti a bordo del loro scooter, pronti a raggiungere la casa della figlia, per una cena in famiglia. Ma non sono mai arrivati a destinazione.

Preoccupata, la figlia è uscita di casa e li ha cercati lungo il tragitto. È stata una lunga notte di ricerche, fino al tragico ritrovamento, avvenuto intorno alle 8:00 del mattino successivo.

La madre e il padre erano ormai privi di vita in un fossato. Accanto a loro c’era lo scooter completamente distrutto.

Un destino inaspettato, che li ha colpiti lungo la strada Chiaviche del comune Marmirolo.

Era buio e quella strada di campagna era piena di curve, ma bisognerà capire ora cosa abbia provocato la caduta di Fausto e Camelia. Forse un animale, un ostacolo improvviso, la poca visibilità, un malore. Qualcosa che abbia fatto perdere il controllo dello scooter al papà. Sembrerebbe, secondo le prime notizie emerse, che l’uomo si sia schiantato prima contro un palo del telefono. Sono entrambi deceduti sul colpo.

Per tutta la sera e la notte, nessuno ha notato quei due corpi e quello scooter nascosti nel fossato, nel buio totale.

Dei residenti, che abitano vicino il punto dello scontro, hanno raccontato che il loro cane abbaiava in modo insolito e che, dopo essere usciti e aver controllato che tutto fosse a posto, lo avevano messo a tacere. Forse l’animale aveva sentito i forti rumori dello schianto. I suoi padroni non potevano immaginare che a pochi metri da loro, c’erano i corpi senza vita di una madre e di un padre che si stavano recando a cena dalla loro figlia.