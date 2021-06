Una città, quella di Napoli e un mondo, quello del teatro e dello spettacolo, che sono sconvolti per la notizia della prematura scomparsa di Elvira Carpentieri. La giovane attrice, di soli 22 anni, si è tolta la vita impiccandosi nei locali del teatro Bellini del capoluogo partenopeo, dove stava svolgendo l’accademia professionale.

A dare il tragico annuncio, inizialmente mantenendo riserbo sull’identità della vittima, era stata proprio la direzione del teatro in cui è accaduto il misfatto. Queste le parole in una nota pubblicata sui canali ufficiali Facebook:

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 giugno, negli spazi del nostro teatro un’allieva della Bellini Teatro Factory, vale a dire la nostra accademia professionale triennale per aspiranti attori, ha deciso con un atto estremo di risolvere il dramma che stava vivendo. Questa tragedia ci sconvolge nel profondo e ci impone il più rigoroso riserbo sulla vicenda nel rispetto di familiari e parenti già provati da un così forte dolore. La Direzione e i dipendenti del Teatro tutto si stringono in cordoglio intorno alla famiglia e agli amici della persona scomparsa, uniti nel suo ricordo.

Sul posto, dopo il rinvenimento del cadavere, sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118. I medici hanno tentato di tutto per rianimarla, ma era ormai troppo tardi. La morte era già sopraggiunta per soffocamento.

Si indaga per la morte di Elvira Carpentieri

Oltre alle ambulanze e ai medici, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine. Esse cercheranno ora di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e i movimenti che la giovane ha fatto nelle ore precedenti ai fatti.

Tutti gli indizi sembrano portare al suicidio, anche se gli inquirenti incaricati, per ora, non escludono ancora altre piste.

Non si conoscono ancora i motivi che abbiano potuto spingere la giovane attrice Elvira Carpentieri a compiere un gesto così estremo. Per cercare di fare chiarezza sulla tragica vicenda, gli inquirenti hanno anche preso in visione le immagini delle telecamere di video sorveglianza, situate sia all’interno del teatro e dell’accademia, sia nelle strade limitrofe alla struttura. In particolare quelle di via Conte di Ruvo.

Oltre alla direzione del Teatro in cui Elvira frequentava l’accademia di recitazione, anche tante altre autorità e personalità pubbliche hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la morte di una ragazza così giovane e talentuosa.