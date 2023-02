Dramma in un’abitazione del centro storico di Pesaro. Pierpaolo Panzieri è stato trovato senza vita a soli 27 anni.

Il fratello si è recato a casa sua, dopo una chiamata del padre, poiché Pierpaolo Panzieri non si era presentato a lavoro e non rispondeva al telefono. Raggiunta l’abitazione, il familiare ha fatto la tragica scoperta.

Il 27enne era privo di vita, nel bagno, dove aveva provato a rifugiarsi, a seguito di diverse coltellate. Prima alla schiena e poi, quella fatale, tra la spalla e il collo.

Subito gli inquirenti hanno dato il via alle indagini e hanno analizzato l’abitazione del ragazzo. Non c’erano segni di effrazione e Pierpaolo Panzieri aveva apparecchiato la tavola per due. Conosceva il suo assassino, lo aveva invitato a cena e gli aveva aperto la porta. Cosa è successo quella sera, è ancora un mistero.

Gli agenti stanno cercando l’amico trentenne, sembra che sia fuggito da Pesaro subito dopo il ritrovamento di Pierpaolo. Fondamentali saranno le telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso la fuga.

Il movente è ancora sconosciuto, gli inquirenti stanno cercando l’arma del delitto. Si sospetta sia un coltello da cucina, che l’omicida potrebbe aver nascosto per strada, in un tombino o tra i rifiuti.

Il 30enne è scomparso da casa sua la stessa sera del delitto e non ha più fatto ritorno. Si tratta di una coincidenza? Gli inquirenti credono di no. L’amico aveva già avuto problemi in passato con le forze dell’ordine, a differenza di Pierpaolo Panzieri. Chi lo conosceva, lo descrive come un bravo ragazzo, che ha sempre condotto una vita tranquilla. Lavorava per la ditta di famiglia, nel campo dell’edilizia.

Cos’è successo dentro quella casa e cosa ha portato l’invitato a cena ad accanirsi su Pierpaolo? Saranno solo le ulteriori indagini a dare le risposte a queste domande. La comunità è sconvolta.