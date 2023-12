Un nuovo delitto è quello che si è consumato nella giornata di oggi, martedì 19 dicembre in un piccolo comune che si trova nella provincia di Treviso. Purtroppo una giovane donna di 27 anni, è stata trovata senza vita all’ingresso della sua abitazione.

Sul posto ora c’è il magistrato di turno, che sta indagando sull’accaduto e quindi sta facendo tutti gli accertamenti del caso. Da ciò che è emerso il colpevole non dovrebbe essere il suo compagno, un uomo di origine Kosovare. La ragazza ha lasciato anche un bimbo di 4 anni.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella tarda mattina di oggi, martedì 19 dicembre. Precisamente in un’abitazione che si trova nel comune di Riese Pio X, che si trova nella provincia di Treviso.

Il primo a lanciare l’allarme è stato proprio un vicino di casa, che forse ha sentito le urla di disperazione della giovane, quando ha visto che stava per perdere la vita.

Da ciò che è emerso il compagno molto probabilmente ha assistito a tutta la scena, ma non è riuscito a fare nulla per riuscire a salvarla. Gli agenti intervenuti infatti l’avrebbero trovato in stato di shock vicino al corpo della ragazza.

Donna di 27 anni trovata senza vita: si cerca il colpevole

Gli agenti intervenuti nella casa della coppia, hanno trovato la giovane a terra ormai senza vita. Avrebbe perso la vita a causa dei diversi fendenti che le hanno inferto.

In un primo momento era venuta fuori la notizia che il colpevole era proprio il compagno, che risultava essere in fuga. Tuttavia, questa notizia ha avuto presto la smentita, poiché è emerso che il colpevole dovrebbe essere una persona che abita in un comune vicino. Quest’ultimo avrebbe suonato alla porta ed avrebbe colpito la giovane.

Al momento gli agenti sono alla ricerca dell’uomo, che risulterebbe essere fuggito. Il fidanzato invece, si trova in caserma e starebbe raccontando alle forze dell’ordine cosa è successo.

Per ora non si conoscono ancora le generalità della donna, che purtroppo ha perso la vita. Come il colpevole, al momento non avrebbero ancora trovato nemmeno l’arma usata per commettere il delitto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.