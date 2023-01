Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello avvenuto nella giornata di venerdì 20 gennaio, nel comune di Villasanta. Una bambina di soli 7 anni è stata trovata in strada, da sola ed in pigiama, mentre vagava in strada. Un passante è subito intervenuto per aiutarla.

La vicenda per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano, solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dell’uomo che ha capito in fretta la gravità della situazione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattinata di venerdì 20 gennaio. Precisamente in via Villa, nel comune di Villasanta, nella provincia di Monza.

Un uomo che si trovava in quella zona per delle commissioni, si è presto reso conto che c’era qualcosa di strano. Un bimba di tenera età, era in strada, sola e con ancora il pigiama adosso.

Oltre a questi dettagli, il passante ha anche visto che con lei non c’erano adulti che avrebbero dovuto tenerla sotto controllo. Per questo ha usato una scusa per fermarla ed ha anche allertato gli agenti della polizia locale.

Le forze dell’ordine sono presto intervenute e dopo aver sottoposto la piccola ad alcune domande, hanno scoperto le sue generalità e quindi, sono potuti risalire alla sua famiglia.

Bambina di 7 anni trovata sola in strada: la scoperta sulla famiglia

Gli agenti dopo averla fatta salire a bordo della loro vettura, l’hanno riportata subito a casa. Però è proprio qui che hanno fatto un’incredibile scoperta sui suoi genitori.

La madre ed il padre stavano girando per il loro quartiere per ritrovarla. Non avevano ancora denunciato la scomparsa, poiché speravano di poterla ritrovare in breve tempo.

Il pm intervenuto sul posto, vista la dinamica dei fatti e ciò che è successo, ha dato il consenso ai genitori di poter riportare la figlia a casa. L’episodio per fortuna ha avuto un lieto fine, anche grazie all’intervento di un passante, che ha capito subito la gravità della situazione.