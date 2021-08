Una notizia devastante per il mondo del cinema e della televisione australiana, ma anche per quella di tutto il mondo. Francis Mossman, attore originario della Nuova Zelanda ma residente a Sidney, in Australia, ormai da diversi anni, è morto a soli 33 anni. Stando a quanto riportato da alcune testate giornalistiche locali, il giovane si è tolto la vita nel suo appartamento. Non si conosce molto dei motivi che hanno spinto l’interprete a compiere un gesto così estremo.

Francis Mossman è nato ad Auckland, in Nuova Zelanda, il 14 aprile del 1988. Aveva una sorella, Laurence, ed un fratello, Jeremy. Si era trasferito a Sidney, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, nel 2012, ed era un membro ben noto della comunità LGBTIQ+.

Aveva recitato in alcune serie tv che poi sono diventate famose in tutto il mondo. Dopo aver preso parte nella serie per bambini della Nuova Zelanda “Amazing Extraordinary Friends” e nella soap neozelandese “Shortland Street“, era apparso anche in tre episodi di “Starz“

I ruoli che hanno divulgato il suo nome ed il suo volto anche al di fuori del continente australiano, sono senza dubbio quello di Stevie Hughes in “The Horizon” e quello di Vitus in “Spartacus“.

Francis Mossman trovato morto in casa

Credit: Meissner Management – Facebook

Stando a quanto riportato da alcuni media locali, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo senza vita di Francis Mossman nel suo appartamento di Sidney. Tutti gli indizi sembrano portare all’unica ipotesi presa in considerazione in questo momento, quella del suicidio.

La Maissner Management, agenzia che rappresentava il giovane attore, è stata la prima ad annunciare la sua morte in via pubblica. Per la precisione, lo ha fatto pubblicando delle foto su Facebook che in primo piano mettono lo splendido sorriso dell’attore. In didascalia, oltre all’annuncio della morte hanno voluto sottolineare il loro dispiacere per aver perso una persona così altruista, solare e gentile.