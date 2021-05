Santo Stefano di Camastra, una piccolo comune in provincia di Messina, nella serata di eri, è stato travolto dalla tragica notizia della morte di Mariolina Nigrelli e di sua figlia Alessandra. A trovare i loro corpi senza vita impiccati nella casa di campagna, è stato il marito e padre. La pista più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio, ma ancora non si escludono altre ipotesi.

L’uomo, marito di Mariolina e padre di Alessandra, si è allarmato nel pomeriggio di ieri, dopo che le due non rispondevano più al telefono. Lì la decisione di recarsi da Santo Stefano, cittadina in cui i tre abitavano, alla casa di campagna di Letto Santo, a circa 8 km di distanza.

Entrato in casa, l’uomo si è ritrovato davanti alla sconvolgente verità. Sua moglie e sua figlia erano entrambe appese ormai prive di vita. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due.

Mariolina Nigrelli ha lasciato una lunga lettera a suo marito

Sul posto è giunto anche il procuratore capo Angelo Cavallo, noto anche per essere colui che conduce le indagini sul giallo di Caronia. Cavallo ha confermato subito il ritrovamento dei due cadaveri, che l’indagine è stata aperta e che si attendono le valutazioni dei Carabinieri e del medico legale, che dovrà svolgere l’autopsia.

Durante la notte, intanto, gli inquirenti hanno interrogato a lungo Maurizio, marito di Mariolina Nigrelli e padre della giovane Alessandra. L’uomo, comprensibilmente sconvolto, ha pianto per tutto il tempo e ha cercato di ricostruire gli ultimi giorni di vita di sua moglie e sua figlia. Ha spiegato che nelle ultime settimane non correva molta serenità in famiglia, ma nulla che potesse fargli immaginare ciò che poi è effettivamente accaduto.

Come anticipato, la prima ipotesi, che è anche la più attendibile, è quella dell’omicidio – suicidio. Quest’ultima è presa particolarmente in considerazione, poiché sul tavolo dell’abitazione in cui sono morte le due, l’uomo ha trovato una lunga lettera di addio scritta presumibilmente da Mariolina. Su quest’ultima la donna aveva scritto le sue intenzioni di farla finita e di voler portare Alessandra via con sé.