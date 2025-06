Drammatico incidente in autostrada, tir sfonda il guardrail, traffico in tilt: dove e cosa è successo 

Un grave incidente ha avuto luogo nelle prime ore di questa mattina, bloccando una delle principali autostrade del Centro Italia. Un tir, mentre percorreva la corsia nord, ha perso il controllo, provocando una situazione di caos sulla carreggiata opposta. I motivi che hanno portato a questo evento rimangono ancora da accertare. Secondo le prime indagini, il veicolo pesante ha sbandato all’improvviso, sfondando il guardrail centrale con un impatto notevole.

Il camion ha invaso la corsia sud, creando una scena di shock tra gli automobilisti e i soccorritori. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto, assicurando la zona e assistendo nelle operazioni di soccorso, mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno deviato il traffico e avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Spaventoso incidente in autostrada: tir sfonda il guard rail e si ribalta, code chilometriche

L’autista del tir, gravemente ferito, è stato estratto dalle lamiere del veicolo dai pompieri e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale dal personale del 118. Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito. Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro, ma la situazione si è presentata complessa, tanto da rendere necessaria la chiusura temporanea della carreggiata per garantire la sicurezza di tutti.

Il tratto autostradale interessato si trova nei pressi del casello di Cassino, lungo l’autostrada A1, che collega il Sud al Nord del Paese. La viabilità ha subito significativi disagi, con code che si sono estese per chilometri e automobilisti costretti ad attendere per ore sotto il sole. Autostrade per l’Italia ha attivato percorsi alternativi e ha fornito aggiornamenti in tempo reale attraverso pannelli luminosi e comunicazioni online.

Le forze dell’ordine hanno lanciato un appello per la massima prudenza, raccomandando di evitare il transito nel tratto colpito finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Gli investigatori stanno esaminando tutte le possibili cause dell’incidente, che potrebbero variare dall’errore umano a un possibile guasto meccanico. Si tratta di un evento che ha il potenziale per trasformarsi in una tragedia, e le autorità stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli della vicenda.