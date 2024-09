Drammatico incidente tra scooter e Jeep, un 17enne è morto in ospedale, mentre l'amico è in condizioni disperate

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella notte, a Frattamaggiore. Ad avere la peggio purtroppo un 17enne che ha perso la vita solo dopo il tempestivo trasporto in codice rosso in ospedale, a nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti.

Sull’accaduto, come da prassi in questi casi, sono in corso tutti gli accertamenti del caso, anche se per ora la dinamica di quanto accaduto è ancora avvolta nel mistero. Saranno necessari i rilievi del sinistro, per capire cosa è successo.

Secondo le prime informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 settembre. Precisamente lungo via Roma, nel comune di Frattamaggiore, che si trova nella provincia di Napoli. I due giovani erano in sella al loro scooter, ma al momento non è ancora chiaro dove erano diretti.

Quando all’improvviso però, per causa ancora da stabilire da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati con una Jeep Avenger, un Suv non molto grande. L’impatto tra i due veicoli è stato violento ed inevitabile, al punto tale che i due giovani sono stati sbalzati rovinosamente sull’asfalto per diversi metri.

Incidente a Frattamaggiore, il decesso del 17enne dopo l’impatto

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari. Questi ultimi hanno stabilizzato il ragazzo di 17 anni sul posto e poi lo hanno trasportato d’urgenza in nosocomio. Tuttavia, è proprio qui che a causa del violento impatto, ha esalato il suo ultimo respiro. Alla fine infatti non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

L’amico di 16 anni al momento, si trova anche lui ricoverato in ospedale e risulterebbe essere in pericolo di vita. Alla guida della Jeep c’era un ragazzo di 20 anni.

Nel frattempo i Carabinieri della stazione di Caivano stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha portato purtroppo a conseguenze molto gravi. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.