Dronero, ufficio postale evacuato e dipendenti in isolamento: cosa è successo? A Dronero in provincia di Cuneo un ufficio postale è stato evacuato e i dipendenti messi in isolamento per malori strani improvvisi

A Dronero, in provincia di Cuneo, un edificio che ospita un ufficio postale è stato completamente evacuato e tutti i dipendenti sono stati messi in isolamento, in seguito a malori che hanno colpito le persone che smistavano la posta. Subito sono intervenuti per fare dei test, di cui si attendono i risultati.

Non si sa ancora cosa sia successo nell’ufficio postale di Dronero, città in provincia di Cuneo. All’improvviso i dipendenti che erano intenti a smistare la posta e le lettere da consegnare ai residenti hanno iniziato a sentirsi male, ad accusare malori di vario genere, come bruciore agli occhi e problemi alle vie respiratorie.

Subito si è pensato a un rischio contaminazione ed è scattato il piano di emergenza che di solito viene adottato in situazioni come queste.

I vigili del fuoco, insieme al personale medico e alla polizia, hanno lavorato subito insieme per poter evacuare l’ufficio postale, prestando i primi soccorsi ai dipendenti. Una ventina di persone in tutto che lavorano nell’ufficio postale alla sezione dedicata allo smistamento sono stati messi in isolamento, insieme ai primi soccorsi sanitari che si sono presentati per aiutarli.

Tutto è accaduto in tarda mattinata: per fortuna nessuno è grave, i sintomi provati sono stati lievi, così da non rendere necessario un ricovero in ospedale. I tecnici dell’Asl e i Carabinieri, insieme agli esperti del gruppo nucleare, batteriologico, chimico e radiologico dei pompieri, vestiti con tute e maschere antigas, hanno provveduto a isolare l’edificio e anche dipendenti e soccorritori, in attesa dei risultati dei test che potranno svelare cosa è successo.

I campioni raccolti sul luogo sono già stati inviati all’Istituto Zooprofilattico di Torino e dovranno essere analizzati per capire cosa sia realmente successo e come procedere per poter aiutare i dipendenti a superare i disturbi provati all’improvviso mentre si trovavano sul posto di lavoro.