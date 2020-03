Due bambini di 9 anni rinunciano al loro compleanno per aiutare persone sconosciute A soli 9 anni rinunciano al loro compleanno per aiutare altre persone nella loro lotta contro una terribile malattia.Ecco cosa hanno fatto questi piccoli angeli

Il cancro è una malattia devastante che molte persone devono affrontare, sottoponendosi a trattamenti dolorosi e spesso perdendo energia e speranza durante la dura battaglia per la propria vita. Fortunatamente, sempre più persone sono solidali con questa malattia e vogliono aiutare a trovare una cura meno invasiva.

Proprio come due bambini di 9 anni, che hanno deciso di non festeggiare il loro decimo compleanno, al fine di raccogliere fondi per i malati di cancro. I nomi di questi due piccoli determinati sono: Rhome Pearce e Ryley Bahara. Oltre a rinunciare alla celebrazione, i bambini hanno anche chiesto a familiari e amici di donare soldi all’ente benefico per la ricerca sul cancro, piuttosto che fare regali.

All’età di 10 anni, rispettivamente il 26 luglio e il 9 agosto, Rhome e Ryley parteciperanno anche alla versione per bambini di Pretty Muddy, un percorso a ostacoli progettato per i bambini per arrampicarsi e gattonare, il tutto per aiutare a combattere il cancro. attraverso enti di beneficenza.

L’orgogliosa madre di Rhome, Kirsty Pearce, può solo essere contenta del nobile gesto dei bambini , proprio quando si stava riprendendo da un’isterectomia e doveva rimanere in assoluto riposo a letto. “Ryley e Rhome hanno parlato a scuola il 29 gennaio dei loro compleanni e hanno detto che volevano aiutare gli altri quest’anno, piuttosto che coccolarsi perché hanno tutto ciò di cui hanno bisogno.

Ryley ha parlato con sua madre, che poi mi ha chiamato al telefono, ha detto che stava cercando associazioni di beneficenza con Ryley e che avevano scelto di sostenere la lotta contro il cancro”, ha detto Kirsty. Ed è che il cancro è diventato una malattia cronica abbastanza frequente, unita alla grande sofferenza che provoca alle famiglie colpite. Kirsty ha perso alcuni parenti a causa del cancro e non vuole che nessuno subisca lo stesso.

Ogni bambino ha donato $ 193 per festeggiare il suoi compleanni e hanno deciso di raccogliere quasi $ 4.000 per sostenere la ricerca sul cancro. Finora, questo fantastico piccolo duo è riuscito a raccogliere $ 1.968, quindi hanno raggiunto già quasi la metà del loro obiettivo.

I genitori di entrambi i bambini sono felici di avere figli così premurosi degli altri in così giovane età. “Non potremmo essere più orgogliosi. Tutta la famiglia e gli amici intimi sono molto orgogliosi dei due “, hanno detto i genitori dei bambini.

Senza dubbio, puoi sempre aiutare quando vuoi farlo con il cuore, indipendentemente dall’età, come ci hanno insegnato Rhome e Ryley.